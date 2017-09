Gadebil med Formel 1 motor

FRANKFURT: Hvorfor springer du ikke ned og køber en Mercedes-Benz, når Lewis Hamilton har vundet endnu et Formel 1-grandprix? Er det mon fordi, der er mere måneraket end Mercedes over englænderens avancerede racerbil, og forbindelsen mellem de to køretøjer kan være svær at få øje på?

Selvfølgelig smitter teknologien fra den ypperste motorsport en smule af på udviklingen af gademodellerne, men det gode gamle mundheld "Win on Sunday - sell on Monday" med henvisning til, at succes i motorsport sælger biler har unægtelig større berettigelse i den nye Mercedes-Benz AMG Project One.

Her har Mercedes måske gjort det umulige - at skabe en gade-lovlig Formel 1 bil til dagligbrug.

Projektet er virkeliggørelsen af en drøm om at lade en motor fra Mercedes’s formel 1 racer drive en gadebil, så det er ingen ringere end Lewis Hamilton og Valteri Bottas, der har ageret testchauffører under udviklingsarbejdet, der er foregået sammen med F1-motorfabrikken i engelske Brixworth og Formel 1 hovedkvarteret i ligeledes engelske Brackley. Og samme Hamilton præsenterede vognen på den store biludstilling i Frankfurt.

Prisen på 2,6 mio. euro til trods melder Mercedes udsolgt, for de 275 planlagte biler er allerede solgt.

Konceptbilen skulle give et godt indtryk af den færdige bil, der kommer på markedet i 2019.

Bilister på tysk Autobahn gør derfor klogt i snart at pudse brillerne og skæve i spejlet.

Hurtigere end Bugatti

Tørre tal fortæller en historie, der må få det til at løbe koldt ned ad ryggen på trafiksikkerhedsfolk: Over 1000 hk, 0-200 km/t. på seks sekunder (kun godt et sekund langsommere end i F1) og dermed også hurtigere end Bugatti Chiron. Fabrikken har endnu ikke opgivet en tid fra 0-100 km/t., men vi gætter på under 2,5 sekunder. Gearskiftet er automatisk med otte trin og virker hydraulisk, selvfølgelig med mulighed for manuelt skifte.

Topfarten er til gengæld kun 350 km/t., hvilket er langt fra de over 400 km/t., som det er muligt at køre i Bugattien, der har 500 hk mere.

Selve motorkonstruktionen i Project One udgøres af en 1,6 liters benzinmotor med seks cylindre og fire elmotorer, hvoraf en er integreret i turboladeren, en anden monteret direkte i forbrændingsmotoren, mens de to sidste trækker forhjulene. De to sidstnævnte kan i øvrigt få bilen til at køre rent elektrisk over en distance på cirka 25 km, og der er således også to tankdæksler - til benzin og strøm, selv om bilen også kan lade sig selv op ved hjælp af blandt andet bremseenergi.

Motoreftersyn

Benzinmotoren trækker op til 11.000 omdrejninger, mens Lewis Hamilton kan fræse helt op mod 13.500 omdrejninger. Forskellen er især for at skåne maskineriet i gadebilen, men også fordi AMG’en trods alt skal køre på almindelig superbenzin og ikke racerbrændstof. Derfor holder motoren også længere end de cirka 4000 km, som F1-raceren er udviklet til, men skal til et omfattende eftersyn for hver 50.000 km.

Designet er kraftigt påvirket af det enorme behov for køling som en Formel 1 drivlinje har og domineres derfor af enorme luftindtag og spoilere, der skal skabe maksimalt vejgreb. Bagenden markeres af en hajfinne, en todelt diffuser og så i øvrigt et udstødningsrør hentet direkte fra F1-raceren.

Undervognen har racerchassis med multi-link affjedring, mens hjul og dæk er 19 tommer foran og 20 tommer bag, med 285/35 dæk foran og 335/30’erne bag.

Bremserne, der må siges at være vigtige i bilen her, er med keramiske skiver som standard.

Bilen er opbygget som en såkaldt monocoque i kulfiber, præcist som i Formel 1, og interiøret domineres af de to racerstole, et rektangulært racerrat, dog med airbag, og så to skærme på hver 10 tommer. Meget enkelt, men der er dog blevet plads til klimaanlæg, elruder og lidt aflæggeplads også...

Den nye hyperbil er svær at finde konkurrenter til, for den er helt anderledes i sin opbygning end Bugatti Chiron, der er langt mere hverdagsagtig, trods den overflod af kræfter, mens modeller som La Ferrari og Porsche 918 slet ikke er i samme liga. Dog er Aston Martin på vej med sin Valkyrie, der ligeledes er kraftigt inspireret af Formel 1, men trods alt med en mere ordinær V12-benzinmotor.