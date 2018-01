Gælden til det offentlige vokser trods forbedret indsats

INDLAND: Selv om Skat er blevet bedre til at kradse penge ind hos borgere og virksomheder med gæld til det offentlige, vokser stakken af ubetalte girokort, som staten udsteder.

En opgørelse af de offentlige restancer for tredje kvartal, som Skat har foretaget, viser at den samlede gæld til det offentlige voksede med 1,5 milliarder kroner i tredje kvartal sidste år.

Dermed havde staten med udgangen af september 105,6 milliarder kroner til gode.

Ser man på de tre første kvartaler af 2017, voksede gælden med 6,3 milliarder kroner. Det er knap halvdelen af, hvad man fik inddrevet i samme periode i 2016.

Skat er altså blevet bedre til at hive penge ud af skyldnerne, og det er der et par gode grunde til.

- Årsagen til, at en større del af borgernes og virksomhedernes gæld ender i statskassen, er primært, at der er etableret fuld modregning i alle udbetalinger fra myndigheder, samt at det er gjort lettere at foretage frivillig indbetaling af restancer, hedder det i en pressemeddelelse fra Skat.

/ritzau/