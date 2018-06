Kun tre anholdelser: Gæster opførte sig pænt til rockfest

THISTED: Politiet havde et par rolige dage ved dette års Thy Rock med tre anholdelser under festivalen.

Det fortæller vagtchef Bjarne Askholm fra Midt- og Vestjyllands Politi.

En 26-årig mand fra Snedsted blev først anholdt for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, og siden blev to udenlandske mænd på 22 og 19 år med danske cpr-numre og samme bopæl i Thisted anholdt for henholdsvis mistanke om billetsnyd og trusler mod offentlige tjenestemænd, oplyser vagtchefen.

- Thy Rock har været meget fredeligt i år og helt på samme niveau som ved lignende arrangementer. Vi har set det, der er langt værre ved Vildsund Marked for eksempel, siger han.

Hans Peter Jarl Madsen, formand for Thy Rock, bekræfter, at den 19. festival med 10.000 gæster løb fredeligt af stablen.