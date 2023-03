Galt eller genialt? Sådan snyder bilister busgraven

AALBORG: Bilister i det, man efterhånden fristes til at kalde Det Vilde Vestbyen, har fundet en ny metode til at komme omkring busgraven.

Og metoden, den sætter altså et nyt niveau for trafikanternes ageren ved den udskældte busgrav. Det viser en video i Facebook-gruppen Hullet på Kastetvej.

Simon Bastholm hedder manden bag videoen, der er blevet delt med delingsteksten "en genistreg på lige fod med opfindelsen af ild."

Her ser du en bilist "snyde busgraven", simpelthen ved at køre op og udenom på cykelstien - i modgående retning, vel at mærke.

- Jeg rystede bare på hovedet, da jeg så det. Det er jo for vildt. Men jeg blev heller ikke overrasket, siger Simon Bastholm.

Han bor selv i Vestbyen, og han fortæller, at der hver dag er bilister, der er "henne og kigge ved busgraven."

Ikke første gang

Faktisk er det nylige tilfælde, hvor en bilist er kørt udenom busgraven, ikke det eneste.

Det kan du se i Facebook-gruppen Busgraven på Kastetvej, hvor en video med anden bilist, der kører henad fortovet for at komme udenom, for nyligt er blevet delt.

Videoen er uploadet af Facebook-gruppens administrator, Morten Lisberg, som er nabo til busgraven. Videoen er filmet i starten af året, hvor mange angiveligt lige skulle vænne sig til den nye busgrav.

Se videoen her:

- Jeg lagde den op, efter jeg så den anden video i Hullet på Kastetvej for at vise, at det ikke er første gang, at en person kører udenom busgraven.

Han mener, det er "direkte dumt," når bilister ikke bare bryder færdselsloven, men også sætter andre, mindre trafikanters sikkerhed over styr ved køre langs cykelsti og fortov.

- Og én ting er, at nogen kommer til at overse busgraven, men noget andet er de folk, der kører langsomt hen mod busgraven i et forsøg på at komme over den.

Rådmand er ærgerlig

At der forekommer tilfælde, hvor bilister kører ad cykelstier og fortov for at komme udenom busgraven, vækker da også hovedrysten hos rådmand for forvaltningen By og Land, Jan Nymark Thaysen.

- Når man ligefrem kører op på fortovet for at komme omkring busgraven, har man helt misforstået konceptet, siger han.

Sammen med Plusbus' fremkommelighed er formålet med busgraven at holde bilisterne ude af strækningen og dermed "fredeliggøre" området ved Vestbyens station for mindre trafikanter som fodgængere og cyklister, forklarer han.

I februar kunne Nordjyske dog fortælle, at der fra by- og landskabsudvalget var stillet krav om, forvaltningen igen skulle se på busgraven.

Den undersøgelse er man nu tæt på at afslutte, oplyser Jan Nymark Thaysen.

Kastetvej åbnede kort inden jul sidste år, hvor den første bil kørte i busgraven 21. december. Siden har busgraven fået et tocifret antal biler på samvittigheden.