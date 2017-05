Gamer skaffede 365.000 kr. til kræftramte børn på et døgn

26-årig gamer fra Brovst streamede i 24 timer og rejste flere penge, end han kunne forestille sig

BROVST: Foad Darwich, 26 år og fra Brovst, mistede for nylig sin mor til kræft. Han har den sidste halvanden måned tilbragt tid sammen med hende på sygehus og hospice, og den oplevelse fik ham til at livestreame i 24 timer i træk fra lørdag kl. 18 for at donere pengene til Børnecancerfonden. På 24 timer donerede folk i alt 365.000 kr.

- Det er gået op for mig, at når man er nået til det stadie, hvor der ikke er mere at gøre, er der ikke rigtig et afbræk fra virkeligheden. Min måde at komme væk fra virkeligheden er ved at game, siger Foad Darwich, der i løbet af de sidste to år har livestreamet - altså spillet computer live, imens folk kan følge med fra deres computer eller chatte med - fra tjenesten Twitch.

Den 26-årige streamer havde ikke forventet, at livestreamingen ville indbringe 365.000 kr.

- Det er vanvittigt og går langt ud over min forstand at forestille mig så mange penge, siger Foad Darwich.

Skal gå til gaming-aktiviteter

De 365.000 kr. er bestemt til noget gaming-relateret.

- De (Børnecancerfonden, red.) synes, det var en god idé, og de kunne se, der var stor opbakning til det, siger Foad Darwich, der forestiller sig, at pengene enten kan bruges på at købe spillekonsoller eller til at arrangere fællesture for børnene til en netcafé.

Meningen med det et døgn lange livestreaming var, at der skulle spilles computer det meste af tiden.

- Men der blev sammenlagt kun spillet i omkring to timer. 18-20 timer gik med at læse donationer op, siger Foad Darwich, der havde forskellige gæster i sit studie, heriblandt andre streamere.

Foreløbigt var det et engangsforetagende at streame live i 24 timer til fordel for Børnecancerfonden, men det har givet Foad Darwich lyst til på anden vis at engagere sig i Børnecancerfonden. Han er derfor blandt andet i kontakt med organisationer for at finde ud af, hvordan man kan samle computere ind til at afholde events for børn.