FREDERIKSHAVN: Det gamle træ, o, lad det stå - men ikke altid.

Det er i hvert fald indstillingen et par steder i Frederikshavn, hvor man i øjeblikket er i færd med at lægge de såkaldte "risikotræer" ned, som hverken Urd eller andre orkaner har været i stand til.

Onsdag morgen måtte således de gamle kastanjetræer ved Bakkegården på Vinkelvej lade livet, og torsdag den 12. januar kommer den kommunale sav forbi Rimmens Allé.

Frederikshavn Boligforening har købt Vinkelvej af kommunen i forbindelse med en kommende renovering af Bakkegården, og derfor er vejen blevet nedkvalificeret til en såkaldt privat fællesvej.

- Og boligforeningen vil flytte vejen ud til Sæbybanestien, mens p-pladserne flyttes helt ind til fortovet ved Bakkegården, og det har betydet, at de gamle kastanjetræer fra 1950’erne måtte lade livet, fortæller Morten Mendrup fra Plan & Miljø.

Har set bedre dage

Også på Rimmens Allé fældes der snart gamle træer.

Torsdag den 12. januar er skæringsdato for 12 rønnetræer, der i følge kommunens Park & Vej er "risikotræer".

- Flere af træerne på Rimmens Allé har bestemt set bedre dage. Flere af dem er skadet og er ved at udvikle sig til risikotræer. Derfor vil Park & Vej fælde de træer, som på nuværende tidspunkt har kritiske skader, og det drejer sig om 12 rønnetræer på strækningen fra Hjørringvej og ned til Arena Nord, fortæller Jacob Markmann, naturkonsulent i Park & Vej.

- Kommunen har ansvaret for, at borgerne kan færdes sikkert på offentlige veje og stier, så derfor gennemgår Park & Vej løbende træer nær trafikerede veje og stier. På Rimmens Allé trives nogle af træerne fortsat fint, men flere er skadet, og nogle er altså tæt på at udvikle sig til risikotræer, som vi er nødt til at save ned, siger Jacob Markmann.

Ingen opgravning

At træerne saves over og ikke graves op betyder også, at cykelsti og fortov ikke ødelægges yderligere.

Vedrørende eventuelle forbedringer af cykelstien, som flere steder på Rimmens Allé ikke er optimal, afhænger helt og holdent af en prioritering på den kommunale asfaltkonto.

I første omgang bliver der ikke plantet nye træer på Rimmens Allé. Det er fordi, de nuværende jordbunds- og pladsforhold ikke skaber langsigtede udviklingsmuligheder for nye vejtræer.