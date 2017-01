NYKØBING MORS: Mors-Thy Håndbold kan pr. 1. juli sige velkommen hjem til en af klubbens tidligere spillere.

Stregspilleren Asbjørn Madsen vender nemlig tilbage til ligaklubben efter to år i tysk håndbold.

Asbjørn Madsen skiftede til tyske Nordhorn-Lingen 2015 efter tre sæsoner i Mors-Thy Håndbold.

- Vi er stolte over og glade for, at det er lykkedes os at lave en aftale med Asbjørn Madsen. Asbjørn udfylder hullet efter Christoffer Cichosz til fulde - han er en ledertype, som går forrest i alle sammenhænge, og vi får en hårdtarbejdende tovejs-spiller, som tilfører holdet noget fysik og vildskab, og så er Asbjørn vellidt af sponsorer, fans og folk i og omkring klubben. Og så må det her jo siges, at være modsat den tendens der har været med, at vores profiler forlader klubben - nu går det også den anden vej, og det er skønt, siger Henrik Hedegaard, Mors-Thy Håndbold.

- Mors-Thy Håndbold har en helt speciel plads hos mig - det er min klub, og derfor var det naturligvis interessant, da de henvendte sig. Efterfølgende havde jeg en god snak med Søren Hansen, og jo mere jeg tænkte over det, jo bedre kunne jeg se mig selv i det. Jeg kommer hjem til noget helt andet end det jeg forlod, og skal være med til at bygge noget nyt op, hvilket tiltaler mig meget, siger Asbjørn Madsen.