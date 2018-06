Gammel og forladt hal rives ned - nu skal der bygges boliger

AALBORG: En epoke er definitivt slut. Efter at have stået tom i mere end 10 år, gik arbejdet med at rive den gamle skøjtehal i Samsøgade nemlig i gang tirsdag morgen, og om cirka 14 dage er der ikke mere tilbage tilbage af hallen, hvor der siden 1971 blevet udkæmpet adskillige drabelige kampe.

Ifølge Daniel Pedersen fra Dansk Boligbyg, som er entreprenør på opgaven, er udfordringen blandt andet, at skøjtehallen hænger sammen med svømmehallen, så man skal være lidt forsigtig med nedbrydningen. Men arbejdet er på den anden side allerede godt i gang, og derfor regner firmaet også med, at grunden er ryddet til tiden.

- Vi går i gang med at bygge efter sommerferien, og det hele skal gerne stå færdigt i slutningen af 2019, fortæller administrerende direktør i Ungbo Danmark Morten Myrhøj Kristensen.

Firmaet købte grunden af Aalborg Kommune helt tilbage i 2007, men det krævede både lidt diskussioner om byggeprocenter og højde samt en ny lokalplan, før byggeriet kunne gå i gang.

- Og så kom der også lige en finanskrise på tværs, så der var også en periode, hvor lysten til at bygge nyt heller ikke var så stor, forklarer Morten Myrhøj, der dog er overbevist om, at projektet har været værd at vente på.

For grunden - der både kommer til at rumme fem ejerboliger i to etager og 57 lejligheder i tre blokke på henholdsvis fire og tre etager - både ligger godt i forhold til Vejgaard, Øgaderne og det ny +Bus projekt.

- Så målgruppen er en blanding af unge studerende og unge familier, forklarer han.

Ifølge Myrhøj varierer boligerne i størrelse fra 50 til 80 kvadratmeter. Men ejer- eller familieboligerne, som kommer til at ligge ud mod Bernstorffsvej får alligevel en fornuftig størrelse, og bag dem kommer der tre blokke - to med fire etager og en med tre etager.