Gang i sommerhus-salget

Priser for sommerhuse

Handler for hele sommerhusmarkedet

· Priserne i tredje kvartal 2017 er 2,3 procent højere end tredje kvartal 2016. Det svarer for et gennemsnitshus på 75 kvadratmeter til 25.500 kr.

· Sommerhus-priserne lå lavest – set over året – i 2014. Med udgangspunkt i i tredje kvartal 2014 er priserne nu 8,8 procent højere. Det svarer til 92.100 kr. for et gennemsnitshus.

· Et gennemsnitshus på 75 kvadratmeter kostede i i tredje kvartal 2017 1.130.000 kr.

Kilde: Boligsiden og Home,