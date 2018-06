Garagerock i Klitmøller

KLITMØLLER: Tre private garager bliver omdannet til spillesteder, når Klitmøller lørdag 1. september får sin egen musikfestival, Klitmøller Garage Festival. Efter garage-koncerterne sluttes der af i Kassehuset på Ørhagevej.

- Vi har allieret os med tre husejere, der beredvilligt har stillet deres garager til rådighed. Det kommer til at foregå på den måde, at man efter koncerten i den første garage går videre til den næste og den tredje. Dermed får man fornøjelsen af at høre tre bands gratis i løbet af eftermiddagen, fortæller Kennet Bøgehøj, leder af Spillestedet Thy, der står bag den lille, nye festival.

Arrangørerne holder det hemmeligt, hvem der spiller i det tre garager på Ørhagevej, Vestermøllevej og Strandfogedvej.

- Men vi tør godt love stor variation og gode oplevelser, siger Kennet Bøgehøj.

I Kassehuset åbner lokale Pacific Swell. De efterfølges af den dansk-australske duo Palace Winter, inden Ras Money - dansk dobbelt platin-sælgende dancehall-kunstner - slutter af. Ras Money er også kendt som Raske Penge, og lyder det borgerlige navn Rasmus Poulsen.