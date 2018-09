Gasmuseet sikret tre år frem - på jagt efter ny sponsor

HOBRO: Gasmuseet i Hobro må på jagt efter en ny rig hovedsponsor. Museet har siden åbningen for 20 år siden primært været finansieret af HMN Naturgas, og dette selskab blev i fjor solgt til SEAS-NVE og Eniig.

- De har lovet at opretholde tilskuddet til Gasmuseet i tre år (2019, 2020 og 2021), men derefter er de ikke forpligtede til at holde liv i gasmuseet, sagde Jørgen Hammer Sørensen (DF), da han på byrådsmødet forleden aften kommenterede sagen.

Den er, at interessentkommunerne i HMN Naturgas - deriblandt Mariagerfjord - har fået et pænt provenu fra salget. Mariagerfjord Kommune kan lægge 18,8 millioner kroner i kassen, et beløb som byrådet har bestemt skal udbetales løbende over de næste ti år.

Byrådsmedlem Jane Grøn (S) synes, byrådet bør overveje, om en del af provenuet kan bruges på fremadrettet at støtte driften af gasmuseet. Det drejer sig om cirka 1,2 millioner kroner årligt, som museet vil mangle fra og med 2022. Kommunen støtter i forvejen Gasmuseet med knap 400.000 kroner årligt til driften.

Frygt - men også optimisme

Jørgen Pontoppidan har i mange år været byrådets repræsentant i Gasmuseets bestyrelse, og fra og med 7. juni i år er han også dens formand. Han siger, der er al mulig grund til at frygte, at tilskuddet fra energiselskabet til gasmuseet bortfalder.

- Det er klart, at man ikke kan binde en ny ejer til at sponsorere Gasmuseet i al evighed. Vi er sikret pengene de næste tre år, og har derfor tid til at agere. Jeg er optimistisk, idet vi er en bredt sammensat bestyrelse med et godt netværk. Nu må vi have fat i folk i branchen og "gøre os til", siger Jørgen Pontoppidan.

Måske kan man på sigt blive nødt til også at involvere kommunen. Han vil som formand slå på, at Gasmuseet er det eneste museum i landet, som fortæller historien om "den sorte energi" - Nordsøolien og naturgassen.