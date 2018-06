Gay pride i afrikansk kongerige vifter med flag for første gang

Hundredvis af demonstranter deltog lørdag i den første gay pride march i det tidligere Swaziland i det sydlige Afrika.

Swaziland, som officielt hedder Kongeriget eSwatini, ligger mellem Sydafrika og Mozambique mod øst.

Der er nedlagt forbud mod homoseksualitet af det absolutte monarki.

- Vi er begejstret over at se dette ske, siger USA's ambassadør i eSwatini, Lisa Peterson, om den historiske march i hovedstaden Mbabane.

Marchen havde omkring 500 deltagere, hvoraf mange var indsvøbt i regnbueflaget - det internationale symbol på LGBTIQ-samfundet. En del var iført T-shirts med budskabet "Gud er kærlighed".

Landet er opkaldt efter swazierne, en bantustamme.

- Vi henviser til de ord, som Martin Luther King Jr sagde: Uretfærdigheden er alle vegne. Nogle er bange for at stå åbent frem, fordi de frygter uretfærdige handlinger. Vi er her for sikre alle retfærdige, siger Peterson.

Mandlig homoseksualitet er forbudt i Afrikas sidste absolutte monarki, som regeres af kong Mswati III, som angiveligt har omtalt homoseksualitet som "satanisk".

LGBTIQ er et samlet udtryk for de engelske ord for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner, interkønnede og queer personer.

En regeringsembedsmand afviser, at staten har vendt sig mod homoseksualitet.

- Det ville være uretfærdigt at se staten som homofobisk, siger Percy Simelane.

/ritzau/AFP