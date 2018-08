Gedigen skinne-succes: 110.000 flere kunder

Siden Nordjyske Jernbaner, Nordjyllands Trafikselskab og Region Nordjylland sammen overtog togdriften i Nordjylland for et år siden, er passagertallet øget med 7 procent.

Fremgangen er sket på trods af startvanskeligheder og mangel på lokomotivførere. På strækningen mellem Frederikshavn og Aalborg har der været en fremgang til knap 1,63 mio. togpassagerer sammenlignet med 1,52 mio. i samme periode året forinden - august 2017 til og med juni 2018. En fremgang på 7 procent.

Tilsvarende er de tilbagelagte togkilometer og dermed antal afgange i regionen steget med 34 procent i perioden, hvor togkilometerne er øget til godt 1,7 mio. km sammenlignet med knap 1,27 mio. km året forinden.

- Da vi overtog togdriften i Nordjylland for cirka et år siden, stod vi over for en mangedobling af vores aktivitetsniveau, og den udfordring synes jeg, vi er kommet rigtig godt igennem, fortæller Peter Hvilshøj, administrerende direktør hos Nordjyske Jernbaner.

Tidligere var det DSB, der drev den regionale togtrafik, og selv om der har været fremgang det første år, så er der også udfordringer. Nordjyske Jernbaner har henover sommeren skåret ned på driften i forhold til de oprindelige ambitioner med køreplanen, fordi det ikke lykkedes at tiltrække tilstrækkeligt med uddannede lokomotivførere. Det skulle dog lysne, da 10 nye lokomotivførerelever starter hos selskabet 1. september