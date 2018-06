Gedsted-borgerne holder liv i deres by

GEDSTED: NORDJYSKE Mediers bus holdt onsdag parkeret foran Dagli’ Brugsen i Gedsted, og mange af byens borgere lagde vejen forbi bussen for at fortælle om deres by.

Og historierne er mange, for borgerne har forstået, at en by har det liv, dens borgere giver den. Derfor har borgerne selv taget initiativ til fællesspisninger, et rigt foreningsliv, en forening, der sørger for at understøtte den lokale brugs og senest et kæmpe maleri af en ged på en silo i byen.

Se billederne fra NORDJYSKEs dag i Gedsted.