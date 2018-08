Gemte oversavet haglgevær ved gyngestativ

DRONNINGLUND: En 36-årig mand fra Dronninglund blev torsdag idømt tre års fængsel for at have gemt to oversavede haglgeværer ved et gyngestativ og på sit soveværelse.

Det oplyser anklager Linnea Vilsbøl fra Nordjyllands Politi.

Politiet havde fået et anonymt tip om, at den 36-årige havde våben på sin grund i Dronninglund og ransagede derfor bopælen den 27. maj, hvor de fandt de to oversavede haglgeværer.

Den 36-årige forklarede i retten, at han havde anskaffet sig våbnene for at kunne forsvare sig selv. Hvem han skulle forsvare sig imod, ville han ikke oplyse.

Dømt for indbrud og tyveri

Den tiltalte blev også dømt for indbrud og tyveri. I forbindelse med ransagningen stødte politiet nemlig også på to stjålne trailere.

I dem lå sanitetsprodukter, toiletter og værktøj til en samlet værdi af 55.000 kroner, som han havde stjålet ved et indbrud i Vodskov.

Ved retten i Hjørring blev han desuden dømt for at have kørt i bil med stoffer i blodet og uden kørekort i april. Her mistede han herredømmet over bilen og kørte ind i en telefontransformator. I bilen fandt politiet både en kniv og et knojern.

Manden modtog dommen.