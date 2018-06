Gemte skarpladt revolver i skab - risikerer lang straf

LÆSØ: En 59-årig mand fra Læsø risikerer en lang fængselsstraf for at have opbevaret en skarpladt revolver i sit hjem.

Den 59-årig blev anholdt torsdag af landbetjenten på Læsø, fordi han havde revolveren i sit skab. Han blev fredag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Hjørring, der valgt at varetægtsfængsle manden i fire uger.

Det oplyser anklager Torben Kaufmann.

I retten erkendte manden at have været i besiddelse af revolveren. Han forklarede, at han havde fået den for et halvt år siden af en ukendt mand på et værtshus.

Og den 59-årige vidste åbenbart godt, at det ikke var smart, for i retten kaldte han selv hans handlinger for dumme, fortæller Torben Kaufmann.

Risikerer lang straf

Manden er sigtet efter straffelovens paragraf 192a om ulovlig våbenbesiddelse under skærpende omstændigheder. En paragraf som folketinget sidste år gav en stramning, så det nu udløser mindst to års ubetinget fængsel.

Stramningen er dog primær rettet mod personer i det kriminelle miljø, eller mod personer der kan risikere at bruge våbenet. Der er dog ikke noget der tyder på, at den konkrete sag, fortæller Torben Kaufmann.

- Nu bliver sagen efterforsket, og så må vi se på, om der er omstændigheder der gør, at der ikke er skærpende omstændigheder. Og så kan vi være ude af straffelovens bestemmelser og i stedet være ovre i våbenlovens, hvilket betyder syv til otte måneders fængsel, siger anklageren.