Genåbning forude: Sådan adfærdsregulerer du andre

Hvis tallene tillader det, vil regeringen efter påske gradvist begynde at genåbne landet, som har været lukket ned for at forhindre smittespredning af coronavirus.

Danskernes adfærd den kommende tid er afgørende for hvor hurtigt, hvor meget og hvordan.

Og det stiller store krav til den enkelte. Men hvad stiller man op, hvis man overværer andre, som ikke udviser samfundssind?

Det kan være manglende afstand i supermarkedskøen. Børnefamilier, som indtager samme legeplads. En flok fodboldspillende teenagere eller en vennegruppe, som sipper vin sammen.

Ifølge Rigspolitiets kommunikationsdirektør, Anders Frandsen, er der intet forgjort i at påpege det.

- Det er kun normalt og fornuftigt, at man som borger i et demokratisk samfund henvender sig, hvis der foretages noget i strid med gældende regler, siger han.

- Og i denne situation er det netop rigtig vigtigt at stoppe smittespredningen ved at gøre opmærksom på uhensigtsmæssig adfærd.

Tal pænt

Ifølge konfliktmægler Mie Marcussen er måden, vi henvender os på, altafgørende for, om konfrontationen ender konstruktivt eller i en konflikt.

- Tænk over, hvordan du selv ville reagere, hvis du i et tankeløst øjeblik nøs uden at skærme af og efterfølgende blev skældt ud for at være en idiot, siger Mie Marcussen.

De fleste tolker sådan en kraftig reprimande som en trussel og vil reagere på den ved enten selv at gå til angreb eller indtage en forsvarsposition.

Så inden du kommer til at overfuse en fremmed, fordi du bliver forskrækket og samtidig foragter, at ikke alle udviser samfundssind, så træk vejret, tæl til ti, og tænk over, hvordan du tuner ind på den andens frekvens.

Der kan være forskellig indgangsform, om det er yngre eller ældre, du henvender dig til. Men hav som udgangspunkt, at det er i alles interesse at begrænse smitten og åbne samfundet igen.

- I stedet for at være belærende eller provokerende, så hold henvendelsen på egen banehalvdel. Tal ud fra egen frygt og bekymring, men tag afsæt i myndighedernes oplysninger om at inddæmme virusset. Undgå for alt i verden at agere politibetjent, siger Mie Marcussen.

FAKTA: Håndtering af uhensigtsmæssig adfærd - Gør kun opmærksom på andres uhensigtsmæssige adfærd og overtrædelse af myndighedernes anvisninger, hvis det ikke bringer dig selv eller andre i fare. - Er der risiko for fare, bør du lade politiet håndtere sagen. - Er politiet til stede, vil for eksempel en overtræde af forsamlingsforbuddet medføre en bøde på 1500 kroner. - Hvis politiet fanger en butik i at holde åbent trods krav om det modsatte, så koster det en bøde på 5000 kroner. Kilde: Rigspolitiet. /ritzau fokus/ VIS MERE

Apropos politiet så er det ekstra til stede under coronakrisen - blandt andet for at hjælpe med anvisningerne, men også skride ind, hvis de bliver ignoreret.

- Generelt oplever vi, at danskerne udviser fornuftig adfærd og samfundssind, godt kan forstå nødvendigheden af reglerne og efterkommer anvisningerne, så vi kan få brudt smittekæderne, siger Anders Frandsen.

- Men som med alle andre lovovertrædelser kan man altid indgive en anmeldelse, hvis man ser noget mistænkeligt, tilføjer han.

/ritzau fokus/