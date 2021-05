Genåbningsaftale: Ingen tilskuere til håndboldkampe

KØBENHAVN:Den politiske genåbningsaftale tillader ikke tilskuere til ishockey- og håndboldkampe, og dermed kan der ikke komme tilskuere til håndboldkampe i slutspillet fra 6. maj.

I aftalen, som blev vedtaget tirsdag nat, bliver der åbnet for tilskuere til kulturarrangementer, herunder koncerter, teater- og biografoplevelser.

Men aftalen omfatter ikke håndboldkampe, som håndboldsporten havde håbet på.

I aftalen står undtagelsen som en forklarende note til tabellen for genåbningen. Heri forklares det nærmere, hvad genåbningsaftalen omfatter og ikke omfatter.

- Omfatter kulturarrangementer, herunder koncerter, teater- og biografoplevelser med videre, jævnfør rammeaftalen.

- Omfatter for eksempel ikke sportsarrangementer, herunder fodbold-, ishockey- og håndboldkampe med videre, lyder det i noten.

I fodbold er der dog en særskilt aftale, som tillader et begrænset antal tilskuere på stadion til kampene i blandt andet Superligaen. Det drejer sig om den såkaldte superligaordning.

I genåbningsaftalen står der om den særskilte aftale i fodbold:

- Med undtagelse af de fodboldkampe, der åbnede for publikum per 21. april 2021, hvor der således fortsat ikke vil gælde et maksimalt antal deltagere.

/ritzau/