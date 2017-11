Gentofte-finner nedlagde Pirates

ISHOCKEY: Med en sejr over Gentofte søndag aften kunne Aalborg Pirates bevæge sig faretruende tæt på en plads i Metal Ligaens final four. Men Gentofte Stars slog fra sig og smadrede Aalborg Pirates i Gigantium.

Det startede allerede i første periode, hvor Marko Virtala assisterede Oliver Reuter til et mål. Lige præcis finske Virtala var ikke færdig med at vise sig frem efter første scoring. Tværtimod.

Han stod nemlig selv for at udbygge føringen seks minutter inde i anden periode for få minutter senere at lægge assist til landsmanden Ville Järveläinens scoring. Dermed var Gentofte Stars foran 3-0 efter anden periode.

I fjerde periode var det igen Marko Virtala, som stod for et assist, da endnu en finne - Joonas Riekkinen - afrundede Gentoftes målfest. Dermed kunne Gentofte Stars tage turen til Sjælland med ekstra point på kontoen.