POST MORTEM: Selv om det nu er en måned siden, George Michael døde, er hans popularitet ikke forsvundet. Tværtimod.

Official Charts, selskabet bag den britiske hitliste, har opgjort, at - siden George Michael døde juledag blot 53 år gammel - er over en halv million albums og singler blevet solgt af udgivelserne med den tidligere popstjerne og duoen Wham! Og det vel at mærke kun i hans hjemland.

De mest populære sange siden hans død er:

1) Last Christmas (Wham!)

2) Careless Whisper

3) Faith

4) Don’t Let The Sun Go Down On Me (George Michael & Elton John)

5) Wake Me Up Before You Go-Go (Wham!)

De mest populære albums er:

1) Ladies & Gentlemen - Best Of

2) The Final (Wham!)

3) Twenty Five (Greatest)

4) Faith

5) Symphonica

Herunder kan du se videoen til albummet "Faith" fra 1987.