Gerningsmanden i New York planlagde angreb i flere uger

USA: Den 29-årige mistænkte gerningsmand bag det dødelige angreb på Manhatten i New York tirsdag planlagde i flere uger sin ugerning.

Det oplyser John Miller, vicekommissær fra New Yorks politi.

- Baseret på efterforskningen tyder det på, at hr. Saipov havde planlagt det her i et antal uger, siger Miller.

Vicekommissæren tilføjer, at manden gjorde det i Islamisk Stats navn.

Det baserer efterforskerne på en håndskrevet seddel, som lå i den lejede varebil.

Teksten var på arabisk, siger Miller.

Otte mennesker blev dræbt, og 12 mennesker blev såret, da den formodede gerningsmand Sayfullo Saipov kørte sin lejede pickup truck imod trafikken og ind over en cykelsti nær World Trade Center i den østamerikanske millionby.

Det endte med, at han blev skudt og såret af politiet.

Onsdag er han frisk nok til at blive afhørt, skriver det amerikanske nyhedsbureau AP.

Efterforskere er på hans hospitalsstue.

Saipov indvandrede til USA fra Usbekistan i 2010.

/ritzau/Reuters