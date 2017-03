BRØNDERSLEV: Biogasanlægget GFE Krogenskær i Brønderslev overholder den miljøgodkendelse, som Brønderslev Kommune har udstukket. Det fastslår advokat Niels Vase fra adkokatfirmaet HjulmandKaptain i Aalborg, der repræsenterer GFE Krogenskær.

De har igen inviteret Brønderslev Kommunes teknik- og miljøudvalg til at besøge GFE Krogenskær.

En sådan invitation har udvalget tidligere sagt nej til, og ejerne af GFE Krogenskær, Per Pedersen og Jan Ulrich, takkede ligeledes nej til at deltage i et møde på Brønderslev Rådhus i forbindelse med den verserende sag.

I processen har Brønderslev Kommune pålagt GFE Krogenskær at få et anerkendt institut til at gennemgå anlægget:

Det har Force Technology gjort, og der er udarbejdet en omfattende rapport.

- Rapportens overordnede vurdering er, at lugt kunne konstateres på anlægget men ikke i et niveau, der kunne karakteriseres som generende. Der kunne ikke konstateres lugt uden for skel. Der kunne ikke konstateres utætheder på anlægget eller udslip af svovlbrinter, påpeger Niels Vase.

- Rapporten kommer med en række anbefalinger til anlægget, herunder opbevaringer af anlæggets registreringer til brug for dialog med naboer og myndigheder.

Endvidere anbefales at tætne de læhegn, der omgiver ejendommen, så det kan holde lugten inde.

Ejerne af GFE Krogenskær vil følge anbefalingerne i rapporten, fortæller Niels Vase til NORDJYSKE.