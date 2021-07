Ghita Nørby er ked af sin opførsel under interview

KØBENHAVN:Ghita Nørby fortryder sin opførsel under et direkte interview i TV2-programmet "Go' aften Live" mandag aften.

Det siger hun i journalisten Anders Lund Madsens podcast "Fedeabes Aktuelle Forklaringer".

Det skriver Politiken.

Til Anders Lund Madsen siger hun, at det var en oplevelse, der gjorde hende "dybt ked af det", og at hun fortryder sin opførsel.

- Jeg bliver ked af, at jeg ikke kan styre det. Hvorfor skulle jeg dog råbe op? Det er jo idiotisk. Det kan jeg jo godt se. Hvorfor skulle jeg dog det?

- Hold nu din kæft, Ghita. Så lad være, lad være. Jeg bliver sgu ked af det, Anders, siger hun ifølge Politiken i podcasten.

Det var journalist Simi Jan, der interviewede den garvede skuespiller foran Det Kongelige Teater.

Det skulle blandt andet handle om Ghita Nørbys barndom og karriere, men ligesom det var tilfældet i 2019, da Iben Maria Zeuthen interviewede hende på Radio24syv, gik interviewet lidt skævt.

I hvert fald mente Ghita Nørby, at mange af spørgsmålene var idiotiske. Det gav hun flere gange udtryk for over for Simi Jan.

Ghita Nørby blev sent i interviewet blandt andet spurgt om, hvorvidt døden skræmmer hende.

- Nej, hvad skal jeg dog svare igen på sådan et spørgsmål? Nu må du altså holde op. Kan du ikke godt vænne dig til, når du interviewer folk, at spørge dig selv indvendig: "Hvordan har jeg det egentlig, hvad er det jeg gerne vil vide?" Altså helt seriøst og stille og tænke dig om. Lad være med alle de der idiotiske spørgsmål. "Er du bange for døden?" Hvad skal jeg svare, sagde Ghita Nørby.

Men allerede i begyndelsen af det ti minutter lange interview gav Nørby udtryk for, at spørgsmålene var "overfladiske".

I podcasten siger Ghita Nørby, at det var spørgsmålenes karakter, der gik hende på, ikke omgivelserne, som hun selv havde valgt.

Men hun mener, at det var malplaceret at tale om livet og døden mellem hundeluftere og støjende trafik.

Ifølge Politiken konkluderer hun i podcasten, at hun ikke længere vil deltage i den slags interviews. I hvert fald ikke lige foreløbig.

/ritzau/