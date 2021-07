Ghita Nørby kalder spørgsmål fra journalist idiotiske på tv

KØBENHAVN:Ghita Nørby var mandag aften med direkte i "Go' aften Live" på TV2, hvor journalist Simi Jan interviewede hende foran Det Kongelige Teater.

Det skulle blandt andet handle om Ghita Nørbys barndom og karriere, men ligesom det var tilfældet i 2019, da Maria Zeuthen interviewede hende på Radio24syv, gik interviewet lidt skævt.

I hvert fald mente Ghita Nørby, at mange af spørgsmålene var idiotiske. Det gav hun flere gange udtryk for over for Simi Jan.

Ghita Nørby blev sent i interviewet blandt andet spurgt om, hvorvidt døden skræmmer hende.

- Nej, hvad skal jeg dog svare igen på sådan et spørgsmål? Nu må du altså holde op. Kan du ikke godt vænne dig til, når du interviewer folk, at spørge dig selv indvendig: "Hvordan har jeg det egentlig, hvad er det jeg gerne vil vide?" Altså helt seriøst og stille og tænke dig om. Lad vær med alle de der idiotiske spørgsmål. "Er du bange for døden?" Hvad skal jeg svare, sagde Ghita Nørby.

Men allerede i begyndelsen af det ti minutter lange interview gav Nørby udtryk for, at spørgsmålene var "overfladiske", da Simi Jan spurgte, om ikke teatret vækkede en masse minder, nu hvor hun var kommet der, siden hun var barn, da også Nørbys far arbejdede på teatret.

- Jo, det kan man godt sige. Det er sådan set lidt overfladisk betragtet. Minder vil jeg ikke kalde det. Det er et liv, der er levet. Det er noget andet end at have nogle sjove minder fra at gå en tur i skoven, ikke sandt, lød det fra Ghita Nørby.

Simi Jan spurgte til sidst Ghita Nørby, om hun kunne give hende et livsråd.

Det var Ghita Nørby ikke særligt interesseret i.

- Ja, jeg kan sige dig: Tænk dig om. Det er det eneste jeg kan bede dig om, sagde hun.

I det nogle vil betegne som en lettere akavet stemning takkede Simi Jan for rådet.

- Det er et godt råd. Det er jeg rigtig glad for. Det har været en fornøjelse. Jeg er meget taknemmelig for, du havde tid til at tale med mig, også selv om jeg stillede dig nogle dumme spørgsmål, sluttede hun interviewet.

Nogle vil også huske Radio24syvs portrætinterview af Ghita Nørby, som journalist Maria Zeuthen lavede hjemme hos skuespilleren.

Også det interview gik skævt, da Zeuthen blandt andet blev kaldt "dybt åndssvag", "overfladisk" og "sindssyg" af Ghita Nørby.

Ghita Nørby har senere fortalt, at hun følte sig utryg under interviewet.

- Det var mærkeligt at sidde og kigge ind i en bevidsthed, hvis eneste ønske var at manipulere og ødelægge mig, har hun sagt.

Det afviste daværende programchef Mads Brugger.

- Vi er taget ud for at lave et portrætinterview med hende, og mere er der ikke at sige om det, sagde han i 2019.

Efter mandagens interview på TV2 har Ekstra Bladet kontaktet Ghita Nørby, der ikke har lyst til at udtale sig.

/ritzau/