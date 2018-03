Gidseltager krævede tiltalt for Paris-angreb i 2015 løsladt

En gidseltager i et fransk supermarked krævede Salah Abdeslam, som er hovedtiltalt for angrebene i Paris i 2015, løsladt.

Det oplyser en unavngiven kilde til tv-stationen BFMTV.

Lidt før klokken 15 fredag eftermiddag stormede fransk politi supermarkedet, og gidseltageren blev skudt og dræbt. Det her det franske indenrigsministerium bekræftet på Twitter.

Manden, der havde affyret skud og taget gidsler i supermarkedet Super U i byen Trèbes i Sydfrankrig, havde angiveligt erklæret loyalitet over for den militante gruppe Islamisk Stat.

Byens borgmester siger, at gerningsmanden råbte "Allahu akbar, jeg slår jer alle ihjel", da han trængte ind i supermarkedet.

Ifølge Frankrigs premierminister, Edouard Philippe, tyder det på, at der var tale om terrorhandling.

Salam Abdeslam er den eneste overlevende blandt de hovedmistænkte bag angrebene i Paris i november 2015.

Hans storebror var blandt de angrebsmænd, der sprængte sig selv i luften under angrebene.

Salah Abdeslam har siden sin anholdelse 18. marts 2016 siddet varetægtsfængslet i Frankrig.

Han har været tavs under retssagen om massakren i Paris, hvor han er tiltalt for at være medskyldig i drab på 130 mennesker 13. november 2015.

Han har erkendt, at han var i Paris, da angrebene fandt sted på et spillested, på det nationale stadion og ved flere caféer i byen.

Islamisk Stat har sagt, at gruppen stod bag angrebene.

Trèbes ligger i det sydvestlige Frankrig omkring 100 kilometer øst for Toulouse og cirka 100 kilometer nord for den spanske grænse.

/ritzau/