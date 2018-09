Gifford har kurs mod et nederlag i amerikansk primærvalg

Den tidligere amerikanske ambassadør i Danmark Rufus Gifford har tirsdag været at finde på stemmesedlerne i primærvalget i tredje valgdistrikt i Massachusetts.

Men efter at knap halvdelen af stemmerne er talt op, ser hans chancer ikke store ud.

Gifford stiller op mod ni andre demokratiske kandidater, og vinderen vil med al sandsynlighed blive medlem af Underhuset i den amerikanske kongres, Repræsentanternes Hus.

Gifford har forud for primærvalget ligget som nummer to i meningsmålingerne, kun slået af kandidaten Daniel Koh, der er tidligere stabschef for borgmesteren i Boston.

Men tidligt onsdag morgen dansk tid må både Gifford og Koh se sig overhalet af 44-årige Lori Trahan.

Mens Trahan foreløbigt har fået 30,3 procent af de optalte stemmer, får Koh 19,3 procent, mens Gifford får 18,9 procent.

/ritzau/