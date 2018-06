Giftstof, der dræbte fisk i sø, er nu sporet

VILSTED: Det er nu lykkedes at finde frem til det giftstof, som for knap en måned siden dræbte i hundredvis af fisk i Vilsted sø efter en person i pinsen hældte giftstoffet i søvandet.

Det drejer sig om sprøjtegiftet pirimiphos-methyl, som landbruget bruger mod insekter.

Ifølge politikommissær Jørn Kresten Nielsen fra Nordjyllands Politi, er man nu helt sikre på, at det var netop det giftstof, som forårsagede den omfattende fiskedød efter en person to gange på broen ved søen hældte giftstoffet i Vilsted Sø ved Vilsted Sø-broens østlige side, hvorefter vedkommende indsamlede fiskene med et net og kørte væk med med en større mængde døde fisk.

I første omgang lød meldingen ellers på, at man ikke kunne finde frem til giftstoppet - og at man havde opgivet at komme det nærmere.

Men nu er det altså lykkedes.

- Desværre kan det at der nu er sat navn på giftstoffet nok ikke føre os til gerningsmanden - men til gengæld har vi et godt signalement af den bil, som vedkommende var kørende i, siger Jørn Kresten Nielsen.

Og det drejer sig om en bil, der ikke kører mange af på de danske landeveje. Det er nemlig en ældre lyseblå firhjulstrækker - formentlig en Mitsubishi Pajero fra engang i 1990erne.

- Vi vil meget gerne høre fra folk, der har set en sådan bil, siger Jørn Kresten Nielsen, der fortæller, at to vidner snakkede med manden på broen. Manden beskrives som udlænding, omkring 20 år gammel, 180 cm. høj med sort læderjakke, sort hår, han var glatbarberet og talte udenlandsk.

I forbindelse med sagen indførte Vesthimmerlands Kommune i dagene efter et midlertidigt fiskeri- og badeforbud i søen ved broen, men forbuddet er nu ophævet.