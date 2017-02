OROVILLE: Beboere for foden af USA’s højeste dæmning, Oroville Dam, er blevet beordret til at forlade området omgående.

Det sker, efter at myndighederne opdagede store skader på dæmningens konstruktion under et eftersyn.

Myndighederne vurderer, at der er overhængende fare for, at dæmningen kollapser.

Evakueringsordren blev udstedt af sheriffen i Butte County søndag lokal tid.

- De lavtliggende områder omkring Oroville og langs floden skal evakueres omgående, lyder det i en meddelelse fra sheriffen i Butte County.

- Dette er ikke en øvelse. Dette er ikke en øvelse, understreges det.

230 meter høj

Ingeniører begyndte torsdag arbejdet med at udlede vand fra dæmningens overløbssystem. I forbindelse med arbejdet bemærkede ingeniørerne, at dæmningen manglede store stykker af konstruktionen.

Dæmningen ligger 105 kilometer nord for Sacramento og tæt på byen Oroville, der har omkring 16.000 indbyggere.

Dæmningen er 230 meter høj og er dermed 12 meter højere end den berømte Hoover-dæmning. Den er bygget mellem 1962 og 1968.

/ritzau/