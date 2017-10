Gigantisk sag om svindel

KØBENHAVN: En sag om grov svindel med moms og skatter, hvor 11 mænd onsdag blev fremstillet for en dommer, kan vise sig at være en af de største herhjemme nogensinde.

Efter et 13 timer langt grundlovsforhør i Københavns Dommervagt besluttede dommeren at varetægtsfængsle dem alle frem til 25. oktober.

- Med varetægtsfængslingerne har retten tilkendegivet, at man er enig med anklagemyndigheden i, at der er begrundet mistanke om, at der er begået omfattende moms- og skattesvig, hedder det i en pressemeddelelse fra anklagemyndigheden.

Dommeren begrundede beslutningen med, at de sigtede kunne påvirke politiets efterforskning, hvis de blev sat på fri fod.

Alle 11 mænd afviste under grundlovsforhøret samtlige sigtelser. Imidlertid kærede ingen varetægtsfængslingen til landsretten, oplyser anklagemyndigheden.

Svindelsagen kom til offentlighedens kendskab tirsdag efter en stor politiaktion.

Her blev 18 personer anholdt og sigtet for grov skatte- og momssvindel for mindst 440 millioner kroner efter en lang efterforskning, som politiet har døbt "greed", der betyder grådighed på engelsk.

Mændene, der er i alderen 24-60 år, er sigtet for at have deltaget i svindlen i forskelligt omfang.

Da 11 af dem onsdag blev fremstillet i grundlovsforhør tog det en anklager 70 minutter at læse de mange sigtelser op, som fylder 28 sider.

Sigtelsen omhandler 21 forhold af svig med moms, A-skat og AM-bidrag.

De sigtede har ifølge anklagemyndigheden kanaliseret millionbeløb gennem forskellige vekselbureauer og bankkonti, før pengene er udbetalt til en ukendt kreds af personer.

Hovedparten af de sigtede har pakistansk baggrund.

I tirsdagens aktion blev 39 adresser ransaget. Efterforskerne slog også til i Tyskland.

Indtil videre har politiet beslaglagt indeståender på diverse konti til en værdi af omkring 11 millioner kroner.

Også 1,5 millioner kroner i kontanter, otte luksusbiler og et stort antal kostbare smykker er blevet beslaglagt.

Ydermere har Bagmandspolitiet, som også deltager i efterforskningen, beslaglagt mindst 23 ejendomme rundt om på Sjælland. 22 af ejendommene tilhører en af de hovedmistænkte.

Det oplyste politiinspektør Flemming Madsen, der er chef for politiets særlige afdeling mod organiseret kriminalitet, Særlig Efterforskning Øst (SEØ), onsdag til Ritzau.

Ejendommene repræsenterer en samlet værdi på mindst 60 millioner kroner.

/ritzau/