SKAGEN: Verdens største sejlskib er mandag ved vej nordpå i Kattegat.

Det er "Sailing Yacht A", som en russisk rigmand har fået bygget. En 144 meter lang yacht med tre master - den højeste på 90 meter.

Skibet er på vej mod Kristiansand i Norge, mens kursen senere sættes mod det sydlige Spanien, hvor skibet skal overdrages officielt til sin ejer, milliardæren Andrej Igorevitj Melnitjenkos. Det skriver nyheder.tv2.dk.

Han har lagt det, der svarer til næsten to milliarder danske kroner for at få bygget skibet, som til gengæld har alt fra swimmingpool til observatorium af glas under havets overflade. Der er syv luksussuiter, diskotek og naturligvis helikopterlandingsplads.

To hybridmotorer sikrer, at der kan skydes en topfart på 24 sømil i timen. Det skriver dailymail.co.uk.