Gigantisk solcellepark: Strøm til 17.500 husstande

TVERSTED: Det er tilsyneladende igen blevet rentabelt at investere i solceller. Det gik ellers næsten i stå, da regeringen stoppede et attraktivt tilskud, men siden er teknologien udviklet og solceller spås igen at blive fremtidens energikilde. Et meget stort projekt bliver nu politisk behandlet i Hjørring Kommune.

Det drejer sig om en privat ansøgning om at etablere en solcellepark på i alt 90 hektar omkring Sørig Kirke ved Tuen øst for Tversted.

Firmaet bag planerne, European Energy, der har planer om at leje arealerne, oplyser til NORDJYSKE, at der kan blive plads til cirka 130.000 solpaneler, der vil kunne levere, hvad der svarer til strømforbruget i 17.500 husstande.

Solcellepark i Tuen ved Tversted European Energy og Vores Sol Ejendomsselskab i Søborg har ansøgt Hjørring Kommune om at opføre en solcellepark på 90 hektar landbrugsjord tæt ved Sørig Kirke ved Tuen.

Hvis projektet realiseres i fuld udstrækning, vil der der blive opsat i alt 130.000 solpaneler fordelt på fem matrikler.

De vil kunne levere strøm svarende til forbruget i 17.500 husstande. Det drejer sig om 60.000 MWh årligt, eller 217 TJ pr. år.

Til sammenligning leverer alle de private og kollektive solcelleanlæg, der er opsat i Hjørring Kommune hidtil 32 TJ pr. år. Hjørring Kommune har en målsætning om, at 170 TJ strøm i 2025, kommer fra solceller.

Højden på de opsatte solpaneler bliver på 3,95 meter.

Planerne kræver, kommunen laver kommuneplantillæg og ny lokalplan for området. Vis mere mindre expand_more expand_less

- Nu skal den politiske behandling vise, om projektet skal reduceres. Der kan måske også blive tale om at etablere det i etaper, siger firmaets kontaktperson, Søren Hartz.

Området ved Tuen er ikke udlagt til solceller i kommuneplanen, men det er en ideel placering til solceller, fastslår Søren Hartz.

Solen skinner meget

- Det er et af de de steder i landet, der har størst solindstråling - altså simpelthen solskinstimer.

De mange tusinde solpaneler skal i følge planerne monteres på markstativer med en maksimal højde på 3,95 meter. Derudover skal der opføres nogle servicebygninger i cirka 3,5 meters højde.

- Der vil også blive lavet hegn og beplantning rundt om arealerne, fortæller Søren Hartz.

Der er flere natur, - og kulturinteresser i området, som projektet skal tilpasses. Der er to beskyttede naturområder og mod vest grænser arealerne op mod bevaringsværdige landskaber. Omkring Sørig Kirke er der desuden en Provst Exner- fredning, hvor det areal ikke kan blive en del af solcelleparken.

Hjørring Kommunes teknik og miljøudvalg skal på et møde i dag vurdere, om der skal laves kommuneplantillæg og lokalplan for projektet.

Nabokommunerne Brønderslev og Jammerbugt får i øjeblikket også ansøgninger om etablering af store solcelleparker.