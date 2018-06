Gigantisk vejfest: Sidste etape af omfartsvej klar

AARS: 10 måneder efter indvielsen af den længste strækning på omkring 7,5 km., lægger Vesthimmerlands Kommune nu an til indvielse af sidste etape på ca. 2,5 km. af det største anlægsbyggeri i kommunens historie: Den nye omfartsvej syd om Aars.

Søndag 8. juli er der derfor indbudt til indvielsesfest på den østligste del af omfartsvejen, efter at det vestlige stykke blev indviet lørdag 16. september sidste år.

Sidste år var det daværende borgmester Knud Kristensen (K), der førte saksen gennem silkebåndet - denne gang er det den nye Venstre-borgmester Per Bach Laursen (V), der har æren.

Symbolikken er til at tage og føle på: Det var nemlig et V-K-samarbejde, der i sin tid førte til, at beslutningen om omfartsvejen blev ført ud i livet.

Da de to partier i efteråret 2014 indgik budgetforlig omkring kommunens 2015-budget var vejen en del af budgetpakken. Faktisk en meget stor del - og så stor, at ingen af de øvrige partier ville være med i budget-forliget.

De mente ikke, der var råd til vejen. Derfor brugte de to store borgerlige partier deres flertal i byrådet til at gennemtrumfe omfartsvejen, der dengang var beregnet til at koste i omegnen af 90 mio. kr.

Det har siden vist sig at være for lidt - en række arkæologiske fund har gjort anlægget af omfartsvejen langt dyrere. Ekstra-regningen lander omkring 15 mio. kr.

Økonomi er også årsag til, at sidste etape først bliver indviet nu. Byrådet valgte at udskyde sidste del af vejen et år, da økonomien strammede til.

Men søndag 8. juli er både politiske slagsmål og armlægning om økonomi formentlig lagt til side til fordel for en gigantisk vejfest, når båndet klippes og der åbnes op for biler.

Udover tale ved Per Bach Laursen er der også tale ved formanden for teknisk udvalg, Uffe Bro (S), ligesom museumsdirektør Broder Berg fra Vesthimmerlands Museum vil fortælle om alle de interessant fund. Herefter kan alle gå eller cykle på vejstykket.

Kommunen lokker med pølser og sodavand til de første 1000 fremmødte.