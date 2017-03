AALBORG: Den aalborgensiske nanosatelit producent GomSpace, der holder til på Alfred Nobels Vej i Aalborg, har landet sin hidtil største ordre om levering af satellitter til Sky and Space Global.

Ordren til engelske Sky and Space Global (UK) Ltd. har en total værdi på mellem 35 og 55 millioner euro - svarende til mellem 262 og 412 millioner kroner - fordelt over en fireårig periode.

Indtægterne fra ordren fordeles over hele kontraktperioden, og den totale ordrestørrelse afhænger af flere forskellige faktorer, herunder udvikling, services og valg af satellitter, Det er derfor den samlede ordresum kan variere mellem 35 og 55 millioner euro.

Begejstret direktør

- Vi er meget begejstrede over at være blevet valgt som leverandør på denne spændende opgave for Sky and Space Global. Projektet gør, at Sky and Space Global sammen med GomSpace står over for et egentligt gennembrud, når det gælder den kommercielle brug af nanosatellitter, der flyver i lav kredsløbshøjde, siger Niels Buus, administrerende direktør i GomSpace i en pressemeddelelse.

Også den engelske virksomhed er tilfreds med aftalen.

- Vi nærmer os med hastige skridt opsendelsen af vores første tre Diamonds-projekt, som GomSpace i forvejen har leveret til os. Vores mål er dog at bygge et helt kommunikationsnetværk baseret på en konstellation af satellitter. Kontrakten med GomSpace er endnu et skridt i retning mod en kommerciel indtægtsgivende service, og vi er meget glade for at kunne fortsætte samarbejdet med GomSpace, siger Meir Moalem, administrerende direktør i Sky and Space Global (UK) Ltd.

Den nordjyske virksomhed GomSpace, der er startet af tre tidligere AAU-studerende, udvikler og sælger nanosatellitter og blev i sommeren 2016 børsnoteret.

GomSpace har knap 80 medarbejdere.