Gina Michaels efter X Factor-exit: Jeg lover at I vil se mig igen

KØBENHAVN: Gina Michaels røg fredag aften noget overraskende ud af "X Factor", efter at hun havde været i farezonen med Oh Lands gruppe Echo.

Undervejs henvendte hendes mentor, Thomas Blachman, sig indirekte til seerne med sin besked om, at "Danmark hører med røven", eftersom Gina Michaels ikke blev stemt videre.

Bookmakerne havde heller ikke forudset det, da værten, Sofie Linde, kunne fortælle, at Gina Michaels endte i farezonen.

- Det var forfærdeligt. Man kan ikke rigtig tænke noget. Det er bare sort i hovedet, siger Gina Michaels.

Men den 43-årige sangerinde går ud af programmet med oprejst pande.

- Negative ting kan nogle gange give noget positivt. Jeg er klar til sangjobs i fremtiden. Jeg elsker scenen, siger hun.

Hun arbejder til daglig i sit eget rengøringsfirma, som hun dog har lagt på is, mens hun har deltaget i "X Factor". I den periode har hendes mand passet virksomheden.

- Jeg synes, at jeg skal koncentrere mig om min musik. Jeg lover jer, at I vil se mig igen.

- Jeg har fået så mange beskeder af folk, der gerne vil have mig til at spille til arrangementer, siger hun.

Gina Michaels fik i første del af liveshowet et stående bifald, da hun sang den amerikanske sangerinde Lana Del Reys sang "Hope Is a Dangerous Thing for a Woman like Me to Have - But I Have It".

Lars Ankerstjerne og Oh Land var dog ikke imponerede.

- Du er fedest, når du får lov at være sådan en James Bond-kvinde, som du var sidst, sagde Oh Land, som Thomas Blachman bestemt ikke var enig med.

- Du skal være så satans stolt af dig selv. Du er modnet så meget. Du har udviklet dig som den hurtigste i år. Jeg er virkelig imponeret over dig, sagde Thomas Blachman.

Gina Michaels vil gerne arbejde med Thomas Blachman i fremtiden, hvis han har lyst.

- Det er en god tanke. Jeg skal snakke med ham om det. Vi har arbejdet rigtig godt sammen. Han lytter på mig, og jeg lytter til ham. Så hvorfor ikke?

- Jeg skal slappe af først, fordi jeg savner mine børn og familie. Men så skal jeg i gang med musikken igen. En single eller noget i den stil, siger Gina Michaels.

/ritzau/