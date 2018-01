Giv den dårlige ånde sparket

SUNDHED: Uanset om du er på vej på første date eller til jobsamtale, er det aldrig hensigtsmæssigt at dukke op med dårlig ånde.

Men heldigvis er dårlig ånde en lidelse, der kan afhjælpes ved hjælp af få vaneændringer.

Det fortæller Bo Danielsen, der er skolechef på Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere ved Københavns Universitet.

Den mest kendte behandling for dårlig ånde er at bruge mundskyllemidler, som kan købes i de fleste dagligvarebutikker.

- Du kan næsten kalde det for munddeodorant. Det fjerner ikke årsagen, men det bekæmper symptomerne. Vi synes dog altid, at det er mest hensigtsmæssigt at behandle årsagen, siger Bo Danielsen.

Han sammenligner det med, at du bliver ved med at tage smertestillende, hvis du slår hovedet ind i dørkarmen. Måske du bare skal stoppe med at slå hovedet?

I langt de fleste tilfælde er årsagen til en fæl ånde nemlig det at have en dårlig tungehygiejne.

- Det bedste, folk kan gøre, er at børste tungen. Det, der nemlig skal til, er, at man får slidt lidt på tungen - enten med børstehårene, eller med den plastikanordning som nogle tandbørster har, siger Bo Danielsen.

En tungeskraber kan også være en mulighed, så længe du bare kommer ind bagest på tungen.

Men i det daglige kan du også hjælpe tungen ved at spise en grov og fiberholdig kost. Det er nemlig med til at slibe belægningerne væk, fortæller Bo Danielsen.

- Det handler om at få nogle fibre, så det skal gerne være noget hårdt, der slider på tungen, siger han.

Derudover skal du gerne forsøge at holde din tunge hydreret.

- Er man meget tør i munden, som man eksempelvis er efter at have sovet, så bliver tungen tør, og så fordamper de svovlgasser, som lugter dårligt, siger Bo Danielsen.

Det er også derfor, at du ofte vågner op med såkaldt morgenånde.

Der kan også andre årsager til, at en god og fiberrig kost skal skylles ned med rigeligt væske, fortæller Anne Louise Knudsen, der er klinisk diætist hos Diætpiloten.

- Når man spiser mange fibre i løbet af en dag, så er det vigtigt, at man også får fyldt op med væske. Fibrene suger nemlig en masse væske, og har de ikke noget at suge af, så bliver du forstoppet, siger Anne Louise Knudsen.

Faktisk råder hun til, at man drikker mellem halvanden og to liter væske dagligt, hvis du er på en fiberrig og grov kost.

Der kan også opstå tilfælde, hvor du simpelthen ikke kan slippe af med den dårlige ånde. Sker det, må du ifølge Bo Danielsen ikke ignorere de symptomer.

- Kan man ikke få bugt med sin dårlige ånde, kan det være på grund af sygdom andre steder i kroppen, og så bør du gå til læge. Så kan det både være fordi, at du har dårlige nyrer, dårlig lever eller sukkersyge, siger han.

Ud over tungen kan huller i tænderne eller dybe tandkødslommer også være medvirkende til dårlig ånde. I begge disse tilfælde bør du besøge din tandlæge - det kan du ikke behandle ved hjælp af livsstilsændringer.

FAKTA Fakta: Sådan tjekker du, om du har dårlig ånde - Du kan tjekke din ånde ved at slikke dig selv på indersiden af håndleddet, hvor huden er meget tynd.

- Lad herefter spyttet fordampe, og så vil du kunne lugte, hvordan duften er inde i din mund.

- Du kan også lave en lille skål med dine hænder, som du så kan puste ind i og derefter lugte til det.

Kilde: Bo Danielsen.

/ritzau fokus/