Giv dit barn en god nattesøvn i varmen

SUNDHED: Når sommervarmen står på sit højeste, og nattens temperaturer ikke falder til under 20 grader, kan det være svært for de fleste at få en god nattesøvn.

Det gælder også vores børn, men her kan vi som forældre gøre en del for at forvandle nattesøvnen fra et mareridt til en drøm.

Sådan lyder det i hvert fald fra sundhedsplejerske Else Guldager, der har en række råd til at afhjælpe problemet med den manglende nattesøvn i varmen.

Et af de råd er at holde sit barn hydreret, ligesom vi også selv skal huske i løbet af dagen.

- Du skal huske, at dit barn skal have meget væske, så husk at amme meget hyppigt, hvis du gør det, siger hun og slår fast, at det selvfølgelig også gælder de større børn, der ikke ammes.

- Du skal også sørge for, at dit barn får både salt og sukker, så du skal ikke bare give massevis af vand, siger Else Guldager.

Når det kommer til puttetid, er det vigtigt, at soveværelset ikke er stegende hedt. Her skal du i stedet sørge for, at værelset har en behagelig temperatur, hvilket du kan have indflydelse på i løbet af dagen.

- Vi skal gøre, ligesom de gør i syden. Vi skal nemlig lukke til om dagen, så rummene ikke bliver så varme og først om aftenen, når solen er ved at gå ned, åbne og lufte rigtig godt ud i barnets soverum, siger Else Guldager.

Du kan også godt bruge en ventilator i løbet af dagen og om natten. Her er det bare vigtigt, at barnet ikke ligger i træk, fortæller Else Guldager.

Det samme gælder også på ferien, hvor mange hoteller sydpå har aircondition.

- Det er en god idé at sætte anlægget, så der er køligt - måske til den lidt lune side. Samtidig må anlægget ikke give trækzoner, som afkøler barnet for meget, siger Else Guldager.

Når det kommer til påklædning, er det faktisk bedst at sove helt nøgen, når vi rammer de høje temperaturer, lyder det fra søvnkonsulent Mikael Rasmussen.

- I virkeligheden skal du ikke have noget tøj på, når du ligger og sover i sommervarmen. Der er en del undersøgelser, der viser, at det bedste er at ligge nøgen, siger han.

Og de regler gælder ikke kun for os, men også vores børn.

- Det er en god idé, at barnet ikke har for meget tøj på. Om natten kan en ble faktisk være helt fint, og er der tale om et lille barn, så er det fint bare at have en stofble over sig, siger Else Guldager.

Har du et barn som sover meget i løbet af dagen, er det ifølge Else Guldager også vigtigt, at du altid finder skygge til den lille. Tager I eksempelvis på stranden, så husk en parasol eller et solsejl, eller find nogle træer, som kan give skygge.

Giv junior den optimale nattesøvn Soveværelset skal helst være tempereret. Luft derfor ud, når solen er gået ned, og hav ellers gardinerne trukket i løbet af dagen, så solen ikke varmer rummet for meget op.

Giv barnet et kølende bad inden sengetid. Vandet skal helst være mellem 25 og 30 grader, så det har en snert af kølighed.

Lad blot barnet sove i sin ble og med en stofble som dyne. Sørg til gengæld for, at barnet ikke ligger i træk i løbet af natten.

Kilde: Else Guldager Kilde: Else Guldager Vis mere mindre expand_more expand_less

/ritzau fokus/