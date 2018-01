Giv hovedet ro i januar

SUNDHED: Januar lægger traditionelt hårdt fra start med en kur, et forsæt om at læse en bog hver uge og en mailboks på jobbet, som ikke har holdt lige så meget ferie som dig.

Så hvis du allerede et par uger inde i året har det, som om dit overskud er blevet kørt over af en damptromle, så handler det ikke om at skabe mere overskud i hverdagen, men nærmest det modsatte.

Det råder stresskonsulent Louise Vælds i hvert fald til.

- I januar handler det ikke om at nå mere, men om at sænke barren for, hvad du skal nå, før du har "nået nok", forklarer hun.

Så hvis overskuddet halter, kan et par dage om ugen med takeaway, nemme middagsløsninger, rester eller måltidskasser fjerne en del af tidspresset i hverdagen, og det er helt okay at give sig selv lov til at bruge mindre tid på mad for en stund.

- Det handler om at se det som en prioritering af sofatid og velvære, frem for at se det som en lappeløsning eller falliterklæring. Vælg det aktivt til, råder hun.

På samme måde kan man lette en del af presset på jobbet ved at aftale med sig selv, at man ikke skal kaste sig frådende over alle nye opgaver, der dukker op. Det er okay at sige nej, hvis chefen står med en opgave til bunken, og det er okay at udskyde noget, der ikke kræver handling her og nu.

- Det handler ikke om at gøre det til en stor opgave at ændre kulturen på arbejdspladsen. I stedet skal du beslutte i dit hoved, at det er vigtigt, at du går hjem, når du har fri, og at du skal have tid og ro til dine opgaver i den her måned, forklarer Louise Vælds.

Rasmus Højbæk, der er erhvervspsykolog hos Krifa, råder til, at man sørger for socialt samvær - men ikke den krævende slags.

- Prioritér samvær med din familie. Mange skærer ned på de sociale aktiviteter i januar, fordi vi ses så meget i december, men det er vigtigt ikke at føle sig alene, understreger han.

Det er svært at få nok lys i de mørke vintermåneder, så mange kan have et mål om at komme ud og trave i en pause på jobbet eller sikre sig lidt luft i dagtimerne. Men her understreger Louise Vælds, at det ikke må blive endnu en opgave, der dræner en for energi.

- Sollys er godt, men vi er bare mere trætte i de mørke måneder, og det skal man acceptere. Sæt tempoet ned, og er du helt mast over dit svømmehold torsdag eftermiddag, så tag en pause i et par uger, råder hun.

Og så er det okay at springe over, hvor gærdet er lavest, også når det kommer til at få lys nok.

- Kunstigt sollys virker, så man kan udnytte teknologien til at få mere lys, der kan give din krop mere energi, råder Rasmus Højbæk.

Men lys er ikke alt. Når energien er på vågeblus, er det ikke kun energifremmende aktiviteter, der skal til for at sikre velvære i kroppen. Det handler også om at få nok søvn.

- Vi skal have vores søvn, og i de mørke måneder måske lidt mere end vi er vant til. Det er ikke sikkert, du skal gå i seng på samme tid hele året rundt. Så prøv at gå lidt før i seng, end du ellers plejer, foreslår Louise Vælds.

FAKTA Fakta: Skab ro med beslutninger - Beslut, at du ikke behøver løse alle opgaver på jobbet straks. Start med brandslukningsopgaverne.

- Beslut, at du ikke behøver passe alle fritidsaktiviteter, hvis du føler et pres over at skulle nå dem.

- Beslut, at det er okay at vælge nemme aftensmadsløsninger.

- Beslut, at det ikke er lige nu, du skal ændre dine vaner, påtage dig nye opgaver eller starte på en ny sportsgren.

- Afsæt tid til at hygge i sofaen med familien.

Kilder: Louise Vælds, Rasmus Højbæk.

/ritzau fokus/