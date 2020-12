Gives væk: 200 kilo flæskesteg

NYKØBING:Det skulle være muligt at mætte mange munde denne jul. 200 kilo flæskesteg kan i hvert fald omdannes til en hel del portioner. Nok i nærheden af 600. Torsdag middag kunne Svend Erik Jørgensen fra værestedet Perlen hente 200 kilo flæskesteg ved Dueholmskolen. 200 kilo der ellers skulle kasseres. Julefesten for udskolingen er aflyst, og derfor stod skolen med de mange kilo steg.

- Jeg tror, at der er til 600 personer. Vi skulle have haft julefrokost torsdag for de ældste elever. Flæskestegen var bestilt, da den nye nedlukning kom, og vi har altså ikke frysekapacitet til så meget, siger Lars Zedlitz Alberg, skoleleder for Dueholmskolen.

Skolen tog kontakt til provstiet, som henviste til Perlen.

Skoleleder, Lars Zedlitz Alberg, fylder sammen med Svend Erik Jørgensen de mange flæskestege i bagagerummet. Nu kommer de til at gøre gavn hos værdigt trængende. Foto: Bo Lehm

- Vi ønskede at det skulle gå til et godt formål, siger Lars Zedlitz Alberg.

Hos Perlen er man glad for tilbuddet. Det kommer mange til gavn, og man undgår madspild.

- Det ville være ærgerligt, hvis det skulle smides ud, siger Svend Erik Jørgensen, daglig leder af Perlen, som får nok at se til med at køre maden ud til dem, som trænger.

- Jeg kører flæskestegen ud til familier og værdigt trængende på Mors, siger Svend Erik Jørgensen, der har regnet sig frem til, at de mange kilo løber op i en samlet pris af 10.000 kroner.

- Det er mange penge og meget mad. Det er rart, at vi står sammen her på Mors og hjælper hinanden, siger han.

Mellemtrinnet på Dueholmskolen har fået deres portion flæskesteg, men her foregik festen virtuelt for et par dage siden.