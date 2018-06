Glad Bælum: Det er drømmejobbet

FODBOLD: Efter flere måneder søgen har AaB nu ansat sin nye administrerende direktør.

Valget er faldet på Thomas Bælum, der i perioden 1996-2003 spillede 182 kampe for klubben.

- Det er uden tvivl drømmejobbet for mig. Jeg stoppede som professionel fodboldspiller i 2011, men har siden vidst, at jeg på et eller andet tidspunkt skulle tilbage. Det er fantastisk, at det så bliver i AaB. Det er min hjerteklub, siger Thomas Bælum, der i sin aktive karriere også havde udenlandske eventyr i tysk og hollandsk fodbold.

Siden 2011 har han været ansat i vikar- og rekrutteringsbureauet Randstad, hvor han startede som sælger, men slutter som del af direktionen.

AaB’s bestyrelsesformand Torben Fristrup glæder sig over ansættelsen

- Med ansættelsen af Thomas Bælum, der sammen med Allan Gaarde vil udgøre direktionen i AaB, har vi fået en direktion der sammen med den øvrige ledelse og medarbejdere kan skabe gode resultater og udvikle AaB såvel økonomisk som sportsligt og dermed sikre en positiv fremtid for vores klub.

- Umiddelbart bliver Thomas’ væsentligste opgaver at bidrage til at øge vores sponsorindtægter - herunder synliggørelse af værdien for vores sponsorer, styrke kampoplevelsen på Aalborg Portland Park før, under og efter kampene samt kigge på hvordan vi kan udnytte de digitale muligheder, og hvordan disse kan skabe endnu større værdi for vores sponsorer, siger Torben Fristrup.

Thomas Bælum afløser Stephan Schors, der blev fyret for nogle måneder siden.