Glad og stolt Allan Kuhn

FODBOLD: 10 gyldne minutter i første halvleg gav Hobro IK sæsonens første superligasejr, da OB lørdag blev besejret 3-2 på DS Arena.

To mål af Emmanuel Sabbi og et selvmål af OB lagde grunden til sejren i et opgør, hvor OB med to scoringer i anden halvleg sluttede klart bedst.

Hobro-træner Allan Kuhn vil dog ikke bruge for megen krudt på at finde fejl hos sit eget mandskab.

- Det var jo en dybt underlig kamp, hvor der hele tiden skete ting og sager. Jeg er absolut ikke tilfreds med den sidste time, hvor der er mange ting, vi kunne have gjort anderledes og bedre. Men med alle de spillere, vi har udenfor med skader, så er jeg enormt glad og stolt over, at vi hev sejren hjem. Den har vi brug for i Hobro.

Træneren var begejstret for at se den måde, som holdet afgjorde kampen på i første halvleg.

- Vi kæmpede os ind i kampen og scorede på først en dødbold og så to omstillinger. Det var lige præcis de ting, vi havde satset på med Emmanuel Sabbi oppe foran, der jo lavede et fantastisk solomål. Men jeg er også utrolig glad for at se Jesper Rask spille sådan en god kamp i målet, hvor han var med til at skabe point til holdet, siger Allan Kuhn.