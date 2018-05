Glad Pirates-direktør: Vi fik ønskemodstanderen

ISHOCKEY: De danske ishockeymestre fra Aalborg Pirates får en hård start på den kommende sæson.

Onsdag blev der trukket lod til Champions Hockey League, hvor aalborgenserne deltager for første gang, og de danske mestre blev parret med HC Frölunda Indians fra Sverige, Vienna Capitals fra Østrig og ZSC Zürich Lions fra Schweiz.

- Umiddelbart så er det en rigtig god lodtrækning. Vi ved, at det bliver sindssygt svært. Det har vi jo kunnet se på de andre danske hold, der har deltaget i den her turnering. Så det bliver enormt spændende, siger direktør i Aalborg Pirates, Thomas Bjuring.

- Samtidig ved vi, at det bliver en stor opgave at løfte rent økonomisk. Og også en opgave, hvor vi kommer til at have brug for noget hjælp. Men her kan vi da sige, at vi er godt tilfreds med gruppens sammensætning, når vi ser på det rent logistiske, siger Thomas Bjuring, der især er glad for mødet med Frölunda fra Gøteborg.

- Det var det hold, vi allerhelst ville møde. Dels er det et stærk ishockeyhold med en rigtig stor fanbase, og dels er det et hold, som det er nemt at komme til, og vi kan da håbe, at en del svenskere vil tage turen til Aalborg og og omvendt. Og så vil jeg da tro, at andre danske ishockeytilskuere også vil finde det interessant at se så gode hold i Aalborg, siger han.

Første spillerunde afvikles 30.-31. august.