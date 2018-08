Glade for klubbens opgradering

LØGSTØR: - Det er faktisk super-nice...

De tre klassekammerater i 7.A. på Løgstør Skole, William Mortensen, Noah Christiansen samt Andreas Hessner Larsen, kunne alle nikke anerkendende og sige godkendt, da de tirsdag aftes tog en kraftig opgraderet ungdomsklub i Løgstør i nærmere øjesyn.

Klubben, der holder til i skolens kælder og har åbent to aftener om ugen, har nemlig fået en gevaldig makeover til 150.000 kr. Faktisk en så stor opgradering, at ungdomsklubben havde formået at få borgmester Per Bach Laursen (V) til at komme og klippe et rødt bånd i aftes. For efter sådan en omgang var der behov for en indvielse...

Der er blandt andet flyttet vægge for at åbne op, og der er kommet et nyt computerrum til. Væggene har fået en gang festlig farvelade, der er sat utraditionelle møbler ind - og i det hele taget har indretningen fået en tur, der betyder, at hver kvadratmeter udnyttes meget bedre.

De tre gutter er netop startet i 7. klasse og har dermed også fået mulighed for at komme i klubben. Ungdomsklubben er nemlig for unge fra 7. klasse til 18 år.

De tre har alle tænkt sig at benyttet sig af kommunens gratis tilbud om ungdomsklub om aftenen.

- Hvis man ikke lige har noget at lave, så er det jo dejligt, at der er mulighed for at komme i klubben og hygge sammen, lød det samstemmende fra de tre.