NORDJYLLAND: 50 ekstra studiepladser på lægeuddannelsen i Aalborg vækker glæde både på universitetet og his Region Nordjylland. De 50 pladser bringer det årlige antal nye studerende op på 150 - og dem bliver der brug for, for landsdelen mangler i høj grad læger.

Formanden for det nordjyske regionsråd Ulla Astman (S) er meget tilfreds med beslutningen:

- Vi har fra starten sagt, at 150 lægestuderende var målet, og jeg glæder mig over at have nået den milepæl. Med 150 studerende passer pengene så at sige, for så er studiet dimensioneret korrekt i forhold til det nordjyske befolkningstal, siger Ulla Astman.

På AAU deler rektor Per Michael Johansen glæden:

- Det er det lykkelige resultat af, at både vi og regionen i lang tid har presset på for at få de ekstra pladser. Nu får vi anerkendelse for, at vi har magtet at lave en fremragende lægeuddannelse, og det står klart, at vi er helt klar til at modtage flere studerende.

Lægestudiet i Aalborg er populært blandt de studerende bl.a. på grund af AAU’s læringsmodel og et stort fokus på praksisnær undervisning. Stort set alle bachelordimittender vælger derfor også at tage deres kandidatuddannelse i Aalborg, og den overvejende del slår sig også ned i regionen efter endt uddannelse. Studiet har en af landets højeste adgangskvotienter på niveau med lægeuddannelserne i Aarhus og Odense.

- Vi lægger stor vægt på at tilbyde god klinisk undervisning. F.eks. foregår hele kandidatuddannelsen på Aalborg Universitetshospital og i almen praksis. Derudover prioriterer vi en række andre helt centrale kompetencer som kommunikation og helhedsforståelse af lægens opgaver, siger Per Michael Johansen.

Ulla Astman påpeger, at de ekstra studiepladser passer perfekt ind i Region Nordjyllands langsigtede strategi for at løse regionens lægedækningsudfordringer.

- Nu bliver vores opgave at fastholde de studerende i regionen efterfølgende. Det har vi allerede gode erfaringer med, når lægerne har færdiggjort deres speciallægeuddannelser på regionens sygehuse. Der har også været meget opløftende meldinger fra sommerens første kuld færdiguddannede læger, hvor flertallet har udtrykt ønske om at blive i regionen, siger Ulla Astman.