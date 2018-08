Glæder sig aldrig til Horsens-kamp

FODBOLD: AC Horsens satser på hård fight og dødbolde, når de går på banen i Superligaen.

Og for AaB’s Kristoffer Pallesen og Frederik Børsting er østjyderne bestemt ikke nogen ønskemodstander.

AaB har de heller ikke vundet i Horsens siden 2012, men det skulle der gerne ændres på mandag aften.

- Det håber vi selvfølgelig, men vi ved godt, det ikke bliver let. Horsens har en klar spilfilosofi, som måske ikke er den mest underholdende, men de er gode til det, de gør. Så vi ved godt, at der venter en svær opgave, og det er aldrig et hold, men glæder sig til at spille imod, siger Kristoffer Pallesen.

AaB kan dog med en sejr rykke op på førstepladsen i Superligaen - og det selvom spillet ikke har været prangende hidtil.

- Lige bortset fra i kampen mod FC København, der virkelig spillede godt, har vi været utrolig solide. Det skal vi holde fast i, og så kan vi også vinde i Horsens. Men offensivt har det ikke været godt nok hidtil i sæsonen. Dér har vi ikke leveret det, vi forventer af hinanden. Men vi arbejder hårdt på at blive bedre, siger Frederik Børsting.

AaB må i aftenens kamp undvære de skadede Rasmus Würtz, Patrick Kristensen og Marco Ramkilde, mens Philipp Ochs har karantæne efter udvisningen mod FC Nordsjælland.