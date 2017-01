STØVRING: To biler er endt i grøften efter et færdselsuheld på motorvej E45 ud for Støvring.

Uheldet skete omkring klokken 10.20 og skyldes sandsynligvis glat føre. Det fortæller indsatsleder Bent Pedersen fra Nordjyllands Beredskab.

De to biler påkørte hinanden og gled efterfølgende af kørebanen. Bilerne får lov til at ligge i grøften, indtil trafikken stilner af.

Ifølge Bent Pedersen var to personer involveret i uheldet. Begge personer var selv kommet ud af bilerne, da beredskabet nåede frem.

Bent Pedersen opfordrer dog bilister til at køre forsigtigt.

- Man skal være opmærksom på, at der kan være meget glat, når der kommer nedbør på denne årstid - også selvom man ikke kan se sne, siger Bent Pedersen.

På grund af uheldet var højre spor i sydgående retning spærret i en kort periode. Nordjyllands Politi oplyser på Twitter, at sporet er åbent igen.

Politiet understreger, at der fortsat er meget glat på stedet.