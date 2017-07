Glemt gryde satte ild i køkken

FREDERIKSHAVN: Det var i sidste øjeblik Nordjyllands Beredskab i Frederikshavn søndag eftermiddag nåede frem til et brændende køkken i en villa på Hestetoften i Ravnshøj vest for Frederikshavn.

Alarmen lød klokken 12.47.

- Var vi kommet få minutter senere, var villaen formentlig brændt helt ned. Røgen havde bredt rundt i huset, og den var ret varm, så det var lige før, der var gået ild i hele huset. Nu brændte komfuret, emhætten og et par skabe i køkkenet. Og så havde ilden brændt sig op i gennem loftet til et par spær på loftet, fortæller indsatsleder Bo Isaksen fra Nordjyllands Beredskab i Frederikshavn Kommune.

Han ob beredskabet rykkede med et fuldt slukningstog.

Efterfølgende er skadesservice tilkaldt, og villaen rengøres, så den igen er beboelig.

Brandårsagen er formentlig, at husets kvindelige beboer er kommet til at ramme en af komfurets knapper, så hun har tændt for en kogeplade, hvor der stod en bryde. Det er fra denne gryde, at branden har bredt sig, forklarer indsatslederen.