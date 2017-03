AALBORG: En 21-årig kvinde glemte sent søndag aften, at hun havde et tændt stearinlys stående i stuen, da hun forlod sin lejlighed på Østerbro i Aalborg.

Det betød, at alarmen hos Nordjyllands Beredskab i Aalborg lød klokken 23.17.

Det glemte lys væltede nemlig og antændte herefter noget brandbart materiale, fortæller vagtchef Karsten Højrup Kristensen, Nordjyllands Politi.

- Det brændte rimeligt meget, og der er brandskader på vægge og loft, men ilden er blevet i selve lejligheden, forklarer vagtchefen.

Ingen kom til skade ved denne brand, men vagtchefen oplyser, at den 21-årige kvinde formentlig vil blive sigtet efter beredskabsloven for uagtsomt at have forårsaget branden ved at forlade lejligheden med det tændte stearinlys.