Gnist fra vinkelsliber antændte tag

ØSER HORNUM: Nogle kvadratmeter tag på en ville på Fyrbakken i Øster Hornum blev ødelagt ved en mindre brand i taget på villaen mandag kort før middag.

Nordjyllands Beredskab i Rebild Kommune modtog alarmen klokken 11.17 og rykkede med et fuldt slukningstog - sprøjte, tankvogn og indsatsleder - og otte brandmænd.

- Heldigvis nåede vi frem hurtigt efter, at branden var startet. Så vi kunne begrænse branden til nogle få kvadratmeter af taget - noget var brændt, og noget måtte vi brække op for at komme til at slukke ilden, forklarer indsatsleder Caspar Weisberg, Nordjyllands beredskab i Rebild Kommune.

Branden var ifølge indsatslederen opstået ved, at en mand havde arbejdet med at skære et beslag over med en vinkelsliber. Gnisterne herfra havde antændt branden i bygningens tagkonstruktion, der var af træ.