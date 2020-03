God plads til at holde afstand

NORDJYLLAND:Ingen skyer for solen - dagen før sommertiden begynder var årets hidtil fineste forårsdag.

Havde det været en anden tid ville der have været der have været kø foran iskioskerne, trængsel ved cafebordene og der ville have været unge, der drak øl i parkerne.

Men ikke i den sidste weekend i marts 2020.

For nok var der mennesker på tur i solskinnet, men trængsel var der ikke.

Der var plads til at holde afstand - og det gjorde folk. Selv der hvor Danmark for alvor snævrer ind - på Grenen - var der alligevel plads til at holde to meters afstand.