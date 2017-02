HJØRRING: I fem af Hjørring kommunes børnehaver er både børn og voksne blevet klogere på, hvordan de undgår energispild i hverdagen. Det skyldes kampagnen "Sluk, luk, skru ned", der handler om at bruge lys, vand, apparater, radiatorer og udluftning med omtanke.

- I en del år har vi især fokuseret på teknik for at opnå energibesparelser, men adfærd er også et vigtigt indsatsområde. Det tager vi fat på med "Sluk, luk, skru ned"-kampagnen i udvalgte institutioner. Her har børnene den helt rigtige alder til at lære, hvad gode energivaner går ud på, siger Martin Berg Nielsen, leder af Team Bæredygtig Udvikling i Hjørring Kommune, i en pressemeddelelse.

Kampagnen er tilrettelagt i samarbejde med energiselskabet SEAS-NVE. I hver institution er der nu opsat en plakat i børnehøjde, som ved hjælp af smileys minder børn og voksne om en række simple huskeregler, der begrænser energiforbruget.

Desuden har de fem personalegrupper fået hver deres skræddersyede slukkeliste, der gør det nemmere at kontrollere om alle apparater og anlæg er slukket, når sidste medarbejder går hjem.

- De hjælpemidler, vi stiller til rådighed, skal være så enkle som overhovedet muligt. Hvis de skal fungere i hverdagen, nytter det ikke at strø om sig med tekniske udtryk og ingeniør-sprog. De vaner, som kampagnen slår på tromme for, kan helt sikkert spare energi, men de er også lette at forstå og huske. Vi har da også allerede fået flere positive tilbagemeldinger, siger Martin Berg Nielsen.

En af dem, der har taget godt imod det nye initiativ er pædagog på Dyregården Ferdinand, Marianne Bang Henriksen:

- Det giver rigtig god mening at arbejde med adfærd i børnehaven, det er netop nu, at vi skal have de gode vaner ind. Børnene er interesserede og de agerer hurtigt små politibetjente overfor hinanden og os. Den rolle tager de også med hjem til forældrene, så de gode vaner føres videre.

På Dyregaarden Ferdinand arbejder de videre med anbefalingerne og de planlægger temadage om at slukke lyset og om at spare på vandet.

- Vi snakker tit om ressourcer og hele kredsløbet med børnene. For eksempel når vi giver dyrene vores æbleskrog i steder for at smide dem ud i skraldespanden, siger Marianne Bang Henriksen.

De fem deltagende institutioner er:

Bindslev Børnehave, Børnehuset Horne, Børnehuset Hundelev, Eventyrhuset og Dyregården Ferdinand.